A escassos dias do decisivo duelo com o RB Leipzig, para a Liga dos Campeões, o Monaco de Leonardo Jardim enfrenta esta sexta-feira o 'aflito' Amiens, num encontro no qual pode, para lá de ganhar motivação para o jogo da Champions, servir para os monegascos ficarem provisoriamente a 1 ponto do líder Paris SG. Para este jogo, refira-se, o português Leonardo Jardim voltará a contar com Falcão e João Moutinho, jogadores que têm estado arredados das opções do técnico.Será igualmente um duelo histórico entre ambas as equipas, já que será a primeira vez que se encontrarão num jogo da Ligue 1. Ainda assim, não será o primeiro jogo, já que em 2011/12, quando o Monaco esteve na Ligue 2 houve duplo duelo, com uma vitória para o Monaco e um empate.

Autor: Fábio Lima