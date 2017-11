Sim, é certo que este dérbi entre At. Madrid e Real Madrid apenas se joga à 12.ª jornada da Liga espanhola, mas muito do futuro de ambas as equipas estará em jogo no Wanda Metropolitano. Atualmente a 8 pontos do líder Barcelona, ambos os conjuntos sabem que um eventual tropeção os afastará praticamente de forma irremediável da luta pelo título, o que torna este primeiro dérbi da temporada com uma verdadeira final antecipada.E, no momento da disputa do dérbi, a situação de ambas as equipas não poderia ser mais similar. Empatados em pontos, ambos com 23, colchoneros e merengues chegam a este jogo depois de uma vitória que interrompeu uma série menos positiva de resultados.Olhando para o passado recente, nos últimos seis encontros entre ambos houve duas vitórias para cada lado e dois empates. Como será desta vez?

Autor: Fábio Lima