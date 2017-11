Continuar a ler

Para mais, no meio da fase menos boa no Brasileirão, o Corinthians tem deixado a desejar especialmente fora de casa, onde não vence desde 23 de agosto, quando bateu a Chapecoense por 1-0. De lá para cá, em seis encontros, o melhor que o Timão fez foi alcançar dois empates.De resto, a equipa de São Paulo terá igualmente três baixas por castigo: Cássio, Gabriel e Jadson. Os dois primeiros são habituais titulares e obrigarão Fábio Carille a mexer no esquema, ao passo que o terceiro já nem é titular, pois perdeu a sua vaga para Clayson. Mas os problemas para o Corinthinas não param aí, pois pode ainda entrar outro jogador na lista de indisponíveis. Tudo porque Jô poderá ser alvo de uma pesada sanção, por causa de um lance mais violento no embate com a Ponte Preta. A decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) será conhecida na quarta-feira, horas antes do início do jogo com o furacão.