O Atlético Madrid procura na quarta-feira uma vitória que possa acalentar a esperança de seguir em frente na Liga dos Campeões. A equipa de Simeone, terceira classificada, visita a Roma, líder do Grupo C, com cinco pontos a separar as duas equipas (3 contra 8). No meio está o Chelsea, com sete pontos.

A campanha europeia dos espanhóis está a ser tudo menos famosa mas a verdade é que apanha pela frente um adversário com o qual nunca perdeu: ao empate em Roma na primeira volta, a zero, somam-se dois jogos em 1999, com duas vitórias espanholas.

Continuar a ler