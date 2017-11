Os Houston Texans deslocam-se na segunda-feira ao terreno dos Baltimore Ravens em mais uma partida da NFL, agendada para a 1h30 de terça-feira, hora portuguesa.

Os Ravens têm precisamente o mesmo número de vitórias e derrotas na AFC North Team: cinco. Por seu lado, os Houston Texans registam quatro triunfos e seis desaires na South Team.

Quanto ao histórico entre as duas equipas, dois dos últimos três encontros caíram para o lado da equipa de Houston, ao passo que os Ravens venceram o outro jogo. Registe-se que a última vez que as equipas jogaram foi já em 2014, na altura com triunfo dos Texans.