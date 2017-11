Continuar a ler

Consulte as Este será o 29.º encontro entre ambas as equipas, estando o historial ligeiramente a favor da equipa lisboeta, que venceu 11 dos duelos, ao passo que os transmontanos triunfaram em nove ocasiões. Nas outras oito, naturalmente, sucederam empates. Na época passada, refira-se, o Belenenses venceu em casa (2-1) e o Chaves triunfou em casa (3-1).Consulte as estatísticas do jogo

Separados na tabela por 5 pontos e sete posições (o Belenenses é 7.º e o Chaves 14.º), azuis e flavienses abrem esta sexta-feira a 12.ª jornada da Liga NOS, a primeira desde a paragem para os jogos das seleções (na semana passada houve Taça de Portugal), na qual ambas as equipas procurarão o seu regresso às vitórias.Os homens do Restelo perderam no início do mês em casa do FC Porto, ao passo que os flavienses atuaram na semana passada, para a Taça, tendo igualmente perdido e também por 2-0, diante do Santa Clara. Será neste contexto que surge este duelo da noite de sexta-feira, com os azuis a defenderem o estatuto de imbatíveis em casa esta temporada (quatro vitórias e um empate), ao passo que os homens de Chaves tentarão inverter uma sequência de três derrotas consecutivas fora de portas.

