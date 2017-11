O Benfica está de regresso à ação depois da paragem para os jogos das seleções, naquele que será o primeiro de dois confrontos no espaço de duas semanas com o V. Setúbal. Frente a frente na Luz, águias e sadinos vão lutar por uma vaga nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, numa partida que promete emoções fortes no reduto benfiquista.Sem grandes casos clínicos, ambos os conjuntos podem apresentar-se na máxima força, ainda que seja expectável que o Benfica faça alinhar alguns jogadores menos utilizados. Primeiro para dar ritmo de jogo e também porque na quarta-feira há duelo extremamente importante para o futuro das águias na Liga dos Campeões, diante do CSKA Moscovo. Para os sadinos, o mais certo é colocarem em campo uma equipa próxima do mais forte, em busca de silenciar a Luz e conseguir fazer Taça.

Autor: Fábio Lima