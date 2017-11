O FC Porto desloca-se na terça-feira ao reduto do Besiktas na quinta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, num jogo agendado para as 17 horas. Os dragões estão no segundo lugar da tabela, a quatro pontos dos turcos, e portanto ainda sonham com o primeiro lugar.

Na primeira volta, no Estádio do Dragão, o Besiktas levou a melhor por 3-1, mas a verdade é que essa foi a primeira vitória dos turcos no histórico com os dragões. Em cinco jogos com o FC Porto, para além desse triunfo, o Besiktas averbou três derrotas e um empate.

Continuar a ler