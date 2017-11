Separados por um ponto e duas posições, Betis e Girona defrontam-se este sábado no Benito Villamarín depois de uma semana que para os da casa ficou marcada pela (longa) ressaca da humilhação do fim de semana, no qual perderam sem apelo nem agravo em casa do Eibar, por 5-0. Será, por isso, com vontade de 'vingança' que os andaluzes enfrentarão a formação catalã, que até tem sido uma das boas surpresas da atual temporada.Para lá do aspeto mental, refira-se que Quique Setién será forçado a mexer na equipa, já que não pode contar com Feddal e Mandi (dois habituais titulares). Ainda assim nem tudo são más notícias, já que de regresso estão Andrés Guardado e Antonio Sanabria, jogadores que devem mesmo saltar diretamente para o onze inicial. Em relação ao Girona, há apenas duas dúvidas - Amagat e Juanpe, jogadores que apresentaram queixas durante a semana e podem ser baixas.Refira-se, por fim, que este será um reencontro entre ambos os conjuntos dois anos depois do último duelo, na altura no palco secundário, a Segunda Divisão. Aí o Betis venceu ambos os encontros, primeiro por 3-1 na Catalunha e depois por 2-1 em Sevilha.

Autor: Fábio Lima