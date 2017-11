Afundado nas posições de despromoção, o Moreirense vive um momento de renascimento alimentado pelos duelos das Taças (venceu para a Taça da Liga e Taça de Portugal) e será nesse contexto que tentará, este sábado, vencer no Bessa e, dessa forma, voltar às vitórias na Liga NOS mais de dois meses depois. O momento é animador, mas o local dessa tentativa... nem tanto. Ali, no Bessa, apenas três equipas passaram (uma das que foi derrotada foi o Benfica), pelo que se espera um duelo aguerrido entre duas formações que, curiosamente, jogam de xadrez na camisola.Emblemas com história no futebol nacional (a do Boavista é mais longa, pelo menos ao mais alto nível), Boavista e Moreirense vão enfrentar-se pela 17.ª ocasião, num encontro que poderá possibilitar aos cónegos empatar com o seu adversário nesta luta particular, já que de momento os portuenses têm 5 triunfos, contra os 4 dos pupilos de Sérgio Vieira.

Autor: Fábio Lima