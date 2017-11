Bordéus e Saint-Étienne protagonizam na terça-feira um duelo com mais de 100 episódios na história do futebol francês. O Bordéus, com 17 pontos, ocupa o 13.º lugar da tabela, ao passo que os visitantes, com 19 pontos, são oitavos.

A equipa da casa atravessa um mau momento e não vence há sete jogos. A última vitória data já de setembro, há dois meses, e, de então para cá, o melhor que a equipa conseguiu foram dois empates. Já o panorama do Saint-Étienne não é muito melhor. São já seis jogos sem vencer e metade deles terminaram com desaire.

Resta dizer que Bordéus e Saint-Étienne defrontaram-se por 118 vezes e os primeiros ganharam 41 delas, contra 44 dos segundos.

Autor: Luís Miroto Simões