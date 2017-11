A jornada 11 traz jogo grande na Bundesliga. O Borussia Dortmund recebe o Bayern Munique no sábado, a partir das 17h30 e a expetativa é grande. Afinal, o líder vai a casa do segundo classificado e a diferença entre ambos é apenas de três pontos, o que significa um aceso duelo pela liderança do campeonato alemão.

As equipas chegam ao jogo em momentos diferentes. O Dortmund vem de dois jogos sem ganhar: 1-1 com o APOEL na Champions e derrota por 4-2 na visita ao Hannover. Já o Bayern venceu as duas últimas partidas: 2-1 frente ao Celtic na liga milionária e 2-0 ao Leipzig no plano interno.

Em campo vão estar os dois melhores ataques da Bundesliga, com vantagem para o Borussia, que já marcou 27 golos em 10 jornadas. Contudo, de Bayern viaja a defesa menos batida da prova, com apenas sete tentos encaixados. O histórico entre as duas equipas dá vantagem aos bávaros: 52 vitórias contra 31, além dos 34 empates. Ainda assim, olhando para os últimos cinco encontros em todas as provas, não poderia existir maior equilíbrio: um empate (o Bayern venceu nos penáltis) e duas vitórias para cada lado. Conseguirá a equipa de Jupp Heynckes alargar a vantagem pontual para o rival ou serão os pupilos de Peter Bosz a causar mossa ao campeão?

Autor: Luís Miroto Simões