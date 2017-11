Moralizado pela vitória a meio da semana diante do Anderlecht, que permite adiar a luta pelo primeiro lugar no Grupo B da Liga dos Campeões, o líder Bayern Munique visita este sábado, pelas 14:30, o complicado reduto do Borussia Mönchengladbach, numa partida da 13.ª jornada da Bundesliga na qual tentará dar seguimento ao recente registo, como nove vitórias consecutivas.Quanto ao conjunto liderado por Dieter Hecking, vem sendo uma das revelações da temporada, no quarto posto atualmente, a 8 pontos do adversário deste sábado, e procurará diante do Bayern somar a terceira vitória nos últimos quatro encontros e, claro está, aproximar-se do topo. Ainda assim, refira-se, o Bayern Munique não perdeu nenhum dos três últimos confrontos (duas vitórias e um empate), sendo que a última vitória do Borussia data de 2015, um triunfo por 3-1, ainda com Guardiola no banco bávaro.

Autor: Fábio Lima