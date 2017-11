Esta terça-feira é dia de jogo na Série B brasileira. Na 34.ª jornada, em plena altura de decisões, o Paraná visita o Grêmio Esportivo Brasil, mais conhecido por Brasil de Pelotas.

As duas equipas estão em situações bem diferentes na tabela. O Brasil de Pelotas é 14.º classificado, com 39 pontos, os mesmos de Guarani, CRB e Luverdense – este último está abaixo da linha de água. Assim, conquistar pontos é uma necessidade mais do que premente.

Por outro lado, o Paraná também está obrigado a pontuar, mas por outro motivo: está no quarto lugar, último que dá acesso à subida de divisão, e tem 56 pontos. O Oeste ameaça logo atrás, com 55. As duas equipas encontraram-se na primeira volta e o Paraná, a jogar perante os seus adeptos, não perdoou e venceu por 4-1. No entanto, é preciso lembrar que este jogo foi já em julho. Peso do fator casa Apesar da distância na classificação, Brasil de Pelotas e Paraná podiam estar em posições inversas se apenas contassem, respetivamente, os registos em casa e fora. Em 16 partidas caseiras, o Brasil de Pelotas venceu oito e perdeu apenas quatro, com um saldo de golos claramente positivo: 21 marcados e 12 sofridos. Já o Paraná, como visitante, conseguiu vencer apenas por três ocasiões em 16 encontros, averbando sete derrotas e registando um saldo negativo de golos: 15 marcados contra 17 sofridos. Uma diferença a ter em conta para o jogo desta terça-feira, que tem início marcado para as 22h30.

Autor: Luís Miroto Simões