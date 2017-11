A sempre acesa luta na Premier League traz um fecho de jornada interessante na segunda-feira. Brighton e Stoke City são os últimos a entrar em ação na 12.ª ronda e são apenas três os pontos que separam as duas formações na tabela.

O Brighton está a realizar um campeonato de bom nível, se nos lembrarmos de que no ano passado militava no Championship. Prova disso é que averbou apenas uma derrota em casa esta temporada e foi logo na primeira jornada, diante… do Manchester City. Depois disso, seguiram-se duas vitórias e dois empates, que valeram 8 dos 15 pontos conquistados na tabela.

Quando ao Stoke City, conseguiu precisamente o primeiro triunfo fora de portas na mais recente deslocação, em casa do Watford. De resto, as partidas longe do seu estádio terminaram com três derrotas e um empate.

Em termos de golos, enquanto o Brighton tem saldo nulo (11 marcados e 11 sofridos), o registo do Stoke é claramente negativo: 13 tentos marcados contra 22 sofridos.

No entanto, este será o 38.º encontro entre as duas equipas e é o Stoke quem leva vantagem no histórico, com 16 triunfos em 37 jogos contra apenas nove vitórias do adversário. De resto, o último triunfo do Brighton foi há 16 anos, quando os dois emblemas andavam na terceira divisão.