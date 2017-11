A sétima jornada da Euroliga traz-nos um Brose Bamberg-Barcelona. Alemães e espanhóis vão lutar pela vitória e pela definição de posições na tabela, onde estão quase colados.

O Brose vai à frente, com seis pontos no 9.º lugar, ao passo que o Barcelona é 10.º classificado, com quatro pontos.

Continuar a ler

Em seis confrontos na história dos dois emblemas, quatro vitórias sorriram aos catalães e apenas duas aos alemães. A tendência manter-se-á?

Autor: Luís Miroto Simões