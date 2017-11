Duelo entre 25.º e 4.º colocado nesta 10.ª jornada da Liga argentina, no qual o Huracán procurará confirmar os créditos que traz das jornadas anteriores, já que venceu cinco dos nove encontros disputados e, caso vença, subirá provisoriamente ao segundo posto, a 4 pontos do líder Boca Juniors. Quanto ao Chacarita Juniors, é uma das equipas que está a fazer pior campanha no campeonato, com apenas 6 pontos em nove jogos, ainda que some dois jogos seguidos sem perder (vitória sobre o Gimnasia La Plata e empate com o Unión Santa Fe).Refira-se que estas equipas não se encontram desde 2011/12, época na qual cada equipa venceu um encontro, ambos por 1-0.

Autor: Fábio Lima