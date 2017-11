De um lado estará um tenista sem qualquer chance de apuramento (Pablo Carreño Busta) e do outro um que já se apurou (Grigor Dimitrov) para as meias-finais do ATP Finals. Será, por isso, um duelo pela honra entre espanhol e búlgaro pela honra, mas claro, onde o espírito competitivo irá naturalmente prevalecer.Refira-se ainda que, à partida para este duelo, os dois tenistas estão empatados no confronto direto (com duas vitórias para cada lado), pelo que este quinto confronto será uma espécie de tira-teimas entre ambos. A finalizar, nota para o facto de os últimos dois encontros terem sorrido a Carreño Busta.

Autor: Fábio Lima