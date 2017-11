Continuar a ler

Quanto aos onzes a apresentar, refira-se que o Celta deverá contar com o regresso do turco Emre Mor, uma adição importante para o elenco galego, ao passo que o Leganés estará privado do francês Claudio Beauvue, um dos seus melhores jogadores, por estar cedido precisamente pelo Celta.



Celta de Vigo (13.º) e Leganés (8.º) abrem esta sexta-feira a jornada 13 da Liga espanhola, num duelo que colocará frente a frente o quartao melhor ataque à quarta melhor defesa. Será verdadeiramente um encontro de ataque contra defesa no Balaídos, reduto da formação galega.Ainda assim, apesar de serem equipas que do ponto de vista estatístico estão a favor boas campanhas, as últimas rondas foram para esquecer: três derrotas nos últimos cinco encontros para ambas, ainda que o caso do Leganés seja mais bicudo, pois vai em três desaires consecutivos (sofreu 8 dos 11 golos nas últimas três rondas!).

Autor: Fábio Lima