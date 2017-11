Coritiba e Flamengo encerram na quinta-feira a 35.ª jornada do campeonato brasileiro, numa altura de decisões. As equipas lutam por objetivos distintos e, a partir das 23 horas portuguesas, entram em campo determinadas a reclamar os três pontos.

A Coxa pertence ao grupo dos aflitos. Com 40 pontos, a despromoção é uma ameaça real e há que escalar na tabela para evitar dissabores. Já os cariocas, com mais 10 pontos do que o adversário, sonham com o apuramento para a Libertadores, ainda possível nas rondas que restam no Brasileirão.

Este será o jogo número 49 entre ambos e os visitantes levam vantagem nas contas: 23 vitórias contra 15, sobrando ainda 10 empates. Quem levará a melhor?

Autor: Luís Miroto Simões