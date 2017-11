A quinta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões tem espetáculo praticamente garantido em Moscovo, na quarta-feira. Em campo vão estar CSKA Moscovo e Benfica, duas equipas com um só resultado no horizonte: a vitória.

Os russos estão no terceiro posto, com seis pontos, os mesmos que o Basileia, segundo classificado, e prometem não desistir do apuramento para os oitavos-de-final da prova milionária. Do outro lado, os portugueses estão agarrados às competições europeias por um fio: têm de ganhar os dois jogos que restam na fase de grupos e depois… pegar na calculadora. As águias precisam de golos, muitos golos para continuar o sonho.

