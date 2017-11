Belo jogo em perspetiva na 11.ª jornada do campeonato uruguaio (Clausura). O líder Peñarol visita o reduto do quinto classificado, Danubio FC, num jogo com início marcado para as 18 horas portuguesas de quinta-feira.

O Penãrol lidera confortavelmente com 30 pontos, o dobro da pontuação obtida pelo rival até agora no campeonato, e chega ao encontro depois de 10 vitórias consecutivas.

Continuar a ler

Por seu lado, o Danubio FC tem registado resultados intermitentes, ainda não tendo conseguido vencer dois jogos consecutivos.

Autor: Luís Miroto Simões