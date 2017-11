Joga-se o encerramento da jornada 17 do Clausula colombiano e o Deportivo Pasto recebe no seu reduto o Atlético Huila.

O 12.º classificado, com 24 pontos, visita o 17.º, que tem 18, num encontro com 20 jogos de história nas competições colombianas. Até hoje, o Deportivo Pasto leva ligeira vantagem no saldo, com nove vitórias contra sete.

No entanto, os visitantes ganharam três dos últimos cinco jogos no Clausula 2017, ao passo que o Deportivo só triunfou por uma ocasião no mesmo período.

Autor: Luís Miroto Simões