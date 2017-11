Quatro dias depois do empate na Turquia que deixou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões (só necessita de bater o Monaco na última ronda para seguir em frente), o FC Porto defronta este sábado, fora de casa, o Aves, numa partida na qual procurará manter a tendência recente em solo nacional, onde apenas por uma ocasião não venceu (nulo diante do Sporting).Do lado contrário, o Aves recebe os dragões numa posição aflitiva, no 16.º posto, mas com o moral em alta pelos dois últimos resultados. Primeiro uma vitória em Setúbal, por 1-0, e depois a passagem à ronda seguinte da Taça de Portugal, com um triunfo por 3-0 sobre a União de Leiria. De resto, para lá desse registo, refira-se que sob o comando de Lito os avenses têm um registo positivo mais alargado, com três vitórias nos últimos cinco encontros.Ainda assim, e olhando para trás, refira-se que em seis encontros caseiros a equipa da Vila das Aves apenas venceu um e empatou outro, tendo depois somado quatro desaires, nomeadamente diante do Sporting (0-2) e Benfica (1-3).

Autor: Fábio Lima