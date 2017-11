Com a fase de grupos da Euroliga a aproximar-se da altura das decisões, EA7 Milano e Brose Bamberg defrontam-se esta sexta-feira num duelo no qual ambas as equipas têm muito em discussão. Os italianos, ainda últimos colocados na Euroliga, com 9 pontos, procuram manter a chama do apuramento acesa, fruto das duas vitórias consecutivas que somaram, ao passo que os alemães (9.ºs) também querem juntar mais um êxito aos dois triunfos seguidos que têm, mas neste caso podendo saltar para uma posição de apuramento para a fase final.