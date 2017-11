Continuar a ler

Olhando para a história, refira-se que o Bahia nunca conseguiu derrotar a Chape na Série A, com duas vitórias dos catarinenses em 2014 e um empate na partida da primeira volta. De resto, a Chapecoense não perde desde 15 de outubro, quando perdeu frente ao Flamengo, ao passo que o Bahia vem precisamente de um desaire, diante do Sport Recife, por 1-0.



Já 'relaxados' pela garantia de que em 2018 jogarão na Série A do Brasileirão, Bahia e Chapecoense almejam agora outros voos, jogando este domingo um duelo decisivo na tentativa de garantir uma vaga na Taça Libertadores do próximo ano (a prova pode ter nove representantes brasileiros em 2018, isto caso o Grémio vença a final deste ano e o Flamengo conquiste a Sul-Americana).É nesse contexto que surge este duelo direto entre 10.º e 12.º, equipas separadas por apenas 1 ponto (49 para o Bahia e 48 para a Chapecoense) e que têm os sétimo (52) e o nono postos (50) ainda ao alcance, isto caso não tropecem e, naturalmente que as equipas acima acabem por deixar cair pontos nas duas rondas que restam. Será, por isso, um encontro que prevê emoções fortes, especialmente pelo aliciante extra de ambos os conjuntos sonharem com uma presença na prova mais importante de clubes da América do Sul.

