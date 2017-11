A receção do Eibar ao Betis fecha a 12.ª jornada da liga espanhola na segunda-feira, num jogo agendado para as 20 horas portuguesas, mais uma em Espanha. Se os visitantes estão perto dos lugares europeus, a equipa da casa luta neste momento para conseguir uma posição menos aflitiva na tabela.

O Betis conquistou já 17 pontos, contra os oito do Eibar. A verdade é que a história dos confrontos entre ambos ainda é curta, já que apenas se defrontaram por uma dezena de ocasiões. Neste capítulo, a vantagem recai no Betis, com quatro triunfos contra apenas dois. Veremos o que sucede no 11.º duelo.

Autor: Luís Miroto Simões