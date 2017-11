O primeiro classificado do Grupo E da Liga Europa, Everton, recebe na quinta-feira a equipa líder, a Atalanta, na quinta jornada da fase de grupos, num duelo agendado para as 20h05.

Os ingleses já não têm possibilidades de apuramento para a próxima fase da competição e em cima da mesa estará apenas o orgulho da equipa para conseguir mais do que o único ponto conquistado até ao momento.

Já os italianos têm os mesmos oito pontos do Lyon e prometem fazer de tudo para saírem de Inglaterra ainda no comando do grupo.