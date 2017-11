Líder isolado da Liga NOS, o FC Porto joga esta sexta-feira o acesso aos oitavos-de-final da Taça de Portugal diante do Portimonense, equipa recém-promovida que está a realizar um campeonato interessante - é atualmente 11.º, com 12 pontos, menos 19 do que os dragões.Frente a frente estarão também duas equipas que se irão enfrentar pela terceira vez na presente temporada, sendo que os duelos anteriores penderam todos para o lado dos dragões (5-1 na pré-época e 5-2 na Liga NOS).De resto, por fim convém frisar que é provável a existência de mexidas nos dragões, especialmente porque na terça-feira há duelo decisivo para a Liga dos Campeões e também porque a Taça de Portugal é, por normal, campo para algumas experiências. Do lado algarvio, nota para a ausência de Paulinho - uma das figuras da equipa - e para as dúvidas em torno de Fabrício.

Autor: Fábio Lima