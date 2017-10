Líder na Liga NOS, sem ter ainda qualquer desaire (apenas perdeu pontos no nulo diante do Sporting), o FC Porto joga na quarta-feira um encontro de cariz decisivo para a sua 'vida' na Liga dos Campeões. Diante do RB Leipzig, os dragões sabem que uma vitória os deixa com caminho aberto para os oitavos-de-final da prova milionária da UEFA, ainda que o empate mantenha igualmente alguma esperança de apuramento, ainda que neste caso a depender de terceiros.Um duelo que surge duas semanas depois da derrota dos portistas na Alemanha, por 3-2, mas que também aparece numa boa fase a nível interno, já que a equipa de Sérgio Conceição vem de um moralizador triunfo sobre o Boavista, no dérbi da Invicta, por 3-0.Nesse aspeto, os alemães estão efetivamente em situação oposta. É que chegam ao Dragão depois de duas derrotas consecutivas, ambas ante o Bayern Munique, em duelos nos quais os pupilos de Ralph Hasenhüttl muito tiveram de correr. E, nesse sentido, o cansaço desses dois encontros pode fazer-se sentir, havendo até jogadores em dúvida, como a estrela da companhia, o guineense Naby Keita.

Autor: Fábio Lima