Flamengo e Santos disputam, à penúltima jornada, o derradeiro encontro de 'grandes' para ambos os conjuntos, numa partida na qual ambos os conjuntos devem entrar com 'chips' distintos: o Fla tem na sexta-feira a segunda mão das meias-finais da Taça Sul-Americana, ao passo que o Peixe precisa de apenas 1 ponto para assegurar a entrada direta na Libertadores do próximo ano.Atual 4.º colocado, com 59 pontos, o Santos visita a Ilha do Urubu a necessitar do tal ponto e, ao que parece, vai fazê-lo praticamente na máxima força, já que apenas têm como indisponíveis Lucas Veríssimo (suspenso), Lucas Lima (dispensado pelo clube) e David Braz (lesionado). Quanto ao Flamengo a dúvida persiste quanto ao objetivo de Reinaldo Rueda para este encontro: ou poupa ou lança uma equipa na máxima força para derrubar o Peixe.A finalizar, refira-se que o Santos venceu o duelo da primeira volta ante o Fla, por 3-2, sendo que não triunfa em casa do Flamengo desde 2014.

Autor: Fábio Lima