O estádio Ciudad de La Plata recebe na segunda-feira, às 20 horas portuguesas, o duelo entre Gimnasia e CA Patronato, referente à 9.ª jornada do campeonato argentino. Um duelo ainda com pouca história no futebol daquele país, dado que este será apenas o sétimo encontro entre os dois emblemas. A turma de La Plata venceu quatro e perdeu um, apresentando-se como teórica favorita a novo triunfo se olharmos à história.

No entanto, o é o Patronato que tem estado melhor na prova deste ano, apresentando-se a jogo com 11 pontos, mais quatro do que o Gimnasia. Um facto importante e que pode por isso pesar nas apostas para segunda-feira é que a equipa da casa tem a defesa mais batida do campeonato, com 16 golos sofridos em oito encontros.

Autor: Luís Miroto Simões