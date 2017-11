Continuar a ler

Olhando para o percurso de cada selecção na fase de qualificação, os helénicos só perderam por uma ocasião em casa, diante da Bélgica, por 2-1. Já a Croácia foi derrotada fora de portas por duas vezes, mas venceu os restantes três encontros, marcando 10 golos nos cinco jogos, contra os oito marcados em casa pela Grécia.



É hora de carimbar os últimos passaportes para o Campeonato do Mundo da Rússia do próximo ano. Grécia e Croácia estão a meio da luta pelo bilhete para a prova, disputada que está a primeira mão do playoff. Mas, depois de uma robusta vitória croata por 4-1, conseguirão os gregos fazer um milagre no Pireu?Vamos a contas. A Grécia precisa de marcar golos e não pode (ou pelo menos não deve) encaixar nenhum. A derrota por 4-1 na quinta-feira foi o resultado mais desequilibrado na história do confronto das duas seleções. Grécia e Croácia contam com sete encontros entre si e o equilíbrio é a palavra de ordem: duas vitórias para cada lado e dois empates.

Autor: Luís Miroto Simões