Um aflito Hellas Verona recebe um mais confortável Bolonha no encontro que encerra a 13.ª jornada da liga italiana, na segunda-feira. A equipa da casa tem apenas seis pontos – não há ninguém que tenha feito menos - , contra os 14 já conquistados pelos visitantes.

No entanto, no que ao momento de forma diz respeito, as equipas chegam igualadas ao jogo: ambas vêm de quatro derrotas consecutivas no campeonato e querem finalmente brindar os seus adeptos com um resultado positivo. Dúvidas para retirar a partir das 19h45, hora portuguesa.

Autor: Luís Miroto Simões