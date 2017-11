Os Arizona Cardinals visitam no domingo os Houston Texans, a partir das 18 horas portuguesas.

A equipa de Houston está na terceira posição do AFC South, com três vitórias e seis derrotas. Já a turma de Arizona é igualmente terceira classificada mas no NFC West, com quatro triunfos e cinco desaires.

Dois dos últimos três encontros entre Texans e Cardinals sorriram aos segundos. Como será desta vez?

Autor: Luís Miroto Simões