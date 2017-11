A Copa Sudamericana vai conhecer o seu primeiro finalista na madrugada de terça para quarta-feira. Às 0h15, hora portuguesa, o Independiente recebe o Libertad na segunda mão das meias-finais, depois da vitória dos paraguaios no primeiro jogo.

Na semana passada, o Libertad assegurou o triunfo em sua casa com um golo do ex-benfiquista Óscar Cardozo, que marcou logo no primeiro minuto do encontro, acabando posteriormente por ser expulso aos 74’.

Por curiosidade, recorde-se que na ronda anterior, os argentinos já eliminaram uma equipa paraguaia (Nacional), mas também é verdade que o Libertad deixou pelo caminho os argentinos do Racing.

Autor: Luís Miroto Simões