Habituados a estar nos primeiros postos, Independiente e River Plate defrontam-se na madrugada de domingo em posições na tabela nada comuns para equipas da sua grandeza. O Independiente, que será visitado neste duelo, é apenas 11.º, ao passo que o River Plate surgiu ainda mais abaixo, no 13.º lugar, ainda que ambas estejam empatadas, com 12 pontos. É, então, neste contexto, que o Estádio Libertadores de América recebe o confronto da 9.ª jornada do campeonato argentino, que tem como líder destacadíssimo o Boca Juniors (com 24 pontos, mais 7 do que o segudo colocado).Ainda assim há um outro aspeto que merece especial atenção. Este duelo surge a escassos dias da primeira mão das meias-finais da Copa Sul-Americana, na qual o Independiente visita o reduto do Libertad. Ora, havendo um jogo tão importante ao virar da esquina, não seria de estranhar que o treinador Ariel Holan possa fazer poupanças.

Autor: Fábio Lima