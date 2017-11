Inglaterra e Brasil vão voltar a encontrar-se na terça-feira, num duelo recheado de estrelas e de história, ou não houvesse entre as duas seleções um registo com mais de seis décadas.Apesar de ser um encontro particular, ninguém vai querer desmoralizar com um resultado menos positivo, especialmente quando estamos na preparação para o Mundial'2018. Ingleses e brasileiros terminaram a qualificação na liderança dos respetivos grupos e chegam com toda a rodagem a ao duelo em Wembley.O saldo entre ambos, esse, cai claramente para os canarinhos, que apenas perderam quatro vezes frente a Inglaterra nos últimos 61 anos. 11 vitórias e 10 empates completam o registo, que no entanto integra um triunfo britânico na última vez que o Brasil visitou terras de Sua Majestade, em 2013.

Autor: Luís Miroto Simões