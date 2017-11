Restam quatro bilhetes com selo europeu para o Mundial'2018 e dois deles começam a jogar-se já na quinta-feira. Um deles será discutido entre Irlanda do Norte e Suíça, naquele que será o primeiro embate oficial entre os dois conjuntos, que curiosamente foram das equipas que mais surpreenderam na fase de grupos. Os norte-irlandeses só ficaram atrás da arrasadora Alemanha, ao passo que os helvéticos estiveram até à última jornada na frente do grupo de Portugal.Aqui a estatística vale o que vale, mas não deixa de ter o seu peso, pelo menos na questão da curiosidade. A saber: a Irlanda do Norte venceu quatro dos últimos cinco jogos caseiros (só perdeu com a Alemanha, claro está), ao passo que a Suíça venceu nove dos últimos dez encontros disputados na qualificação para o Mundial (morreu na 'praia', ao perder sobre a meta com Portugal).De um lado e de outro não há super estrelas, mas mesmo assim há sempre algum jogador que se destaca. Nos norte-irlandeses os destaques são Jonny Evans (Man. United), Steven Davis (Southampton) e/ou Chris Brunt (WBA), ao passo que na Suíça moram nomes com mais peso, mas sem serem 'superstars': Granit Xhaka, Breel Embolo, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri ou o benfiquista Haris Seferovic.

Autor: Fábio Lima