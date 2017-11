Itália e Suécia decidem na segunda-feira (19h45) qual das duas selecções vai estar presente no Campeonato do Mundo da Rússia, no próximo ano. Os nórdicos estão, para já, em melhor posição, após terem vencido a primeira mão em Estocolmo por 1-0.

Agora em Milão, no mítico estádio Giuseppe Meazza, os transalpinos contam com o apoio do público para conseguir a reviravolta na eliminatória, frente a Lindelöf e companhia.

Olhando para a história dos confrontos entre as duas selecções, a vantagem cai para o lado italiano. Em 23 jogos, a Itália venceu 10, empatou seis e perdeu sete. No entanto, se nos restringirmos apenas aos jogos entre Itália e Suécia na casa do primeiro, a vantagem acentua-se bastante: em 10 confrontos, sete acabaram com triunfo da selecção da casa, dois terminaram empatados e apenas por uma vez foi a Suécia a festejar o triunfo, e foi já em 1983, na qualificação para o Europeu do ano seguinte. Em termos de golos, a Itália marcou sempre nos cinco jogos que fez em casa durante a fase de qualificação, obtendo três vitórias e dois empates. Marcou 10 golos e sofreu apenas dois. Já a Suécia tem um desempenho mais modesto nos jogos fora de casa, com duas vitórias e três derrotas. Ainda assim, marcou oito golos em cinco jogos, mas sofreu sete. Quem conseguirá carimbar o passaporte para o Mundial’2018?

Autor: Luís Miroto Simões