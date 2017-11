Um autêntico ‘jogaço’. É isto que podemos esperar do aguardado duelo entre Juventus e Barcelona, agendado para as 19h45 de quarta-feira. O encontro faz parte do Grupo D da Liga dos Campeões (onde figuram ainda Sporting e Olympiacos), liderado pelos catalães, com 10 pontos. A Juve é segunda, a três do rival.

A primeira volta trouxe um triunfo claro da equipa de Messi e companhia: foram três golos sem resposta que deixaram os italianos vergados aos blaugrana. Ainda assim, o poderio da Juventus não é de subestimar para este segundo encontro.

Continuar a ler