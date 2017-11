A Taça Libertadores decide-se na quarta-feira à noite, a partir das 23h45, hora portuguesa, no Estádio Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. A equipa da casa recebe o Grêmio na segunda mão da final e parte em desvantagem para este encontro.

No primeiro jogo, no Brasil, Cícero foi o herói dos brasileiros ao apontar o único tento do jogo, acabando por dar a vitória ao Grêmio, por 1-0. Esse foi, de resto, o primeiro jogo na história das duas equipas, cujos destinos nunca se haviam cruzado anteriormente.

O Grêmio está assim em boa posição para garantir aquela que seria a sua terceira Taça Libertadores, depois das conquistas de 1983 e 1995. Por seu lado, o Lanús nunca conseguiu vencer a prova.

Autor: Luís Miroto Simões