Já a 10 pontos do líder Barcelona, o At. Madrid está praticamente obrigado a vencer este sábado diante do Levante, sob pena de ficar (ainda) mais longe dos catalães, que comandam a bel-prazer a Liga espanhola.O encontro, a disputar em Valência, não se prevê fácil para os colchoneros, tanto por ser fora de portas, no estádio Ciudad de Valencia, mas também porque a formação Juan Muñiz até está a realizar um campeonato interessante - ainda nos últimos cinco encontros caseiros tenha somado apenas uma vitória. Quanto ao Atlético, não perde desde setembro (desaire diante do Chelsea), mas desde então somou o dobro dos empates (6) das vitórias (3), sendo que destes triunfos apenas dois são referentes a duelos da Liga espanhola.Olhando para a história, a título de curiosidade refira-se que o Atlético não vence em casa do Levante desde 2007, tendo desde então vencido quatro e empatado dois duelos.

Autor: Fábio Lima