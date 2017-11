Está de volta a Ligue 1. Depois da paragem para os jogos internacionais, o campeonato francês está de regresso, com a jornada 13 a ter o seu início marcado para as 18 horas de sexta-feira, com um duelo entre Lille (de Edgar Ié e Xeka) e Saint-Étienne.Um encontro entre duas equipas em posições totalmente opostas na tabela - o Lille é 18.º, ao passo que o Saint-Étienne é 6.º -, mas que curiosamente somaram resultados distintos para a sua atualidade antes da paragem. O Lille foi para a data FIFA motivado pela vitória em casa do Metz, por 3-0, ao passo que o Saint-Étienne acabou por ser humilhado no clássico com o Lyon, por 5-0.Consulte todas as estatísticas do jogo