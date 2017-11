Depois de uma jornada europeia de sabores distintos para ambos os conjuntos, Liverpool (empatou com o Sevilha depois de estar a vencer por 3-0) e Chelsea (goleou o Qarabag, por 4-0) encontram-se este sábado em Anfield, naquele que será o encontro grande da jornada 13 da Premier League. Um duelo que se prevê de emoções fortes e que, olhando aos resultados recentes de ambos os conjuntos, promete muitos golos.Separados na tabela por 3 pontos - o Chelsea é 3.º, com 25; o Liverpool surge duas posições abaixo, com 22 -, blues e reds defrontam-se pela 168.ª vez na história, com o registo a ser claramente favorável à equipa da cidade dos Beatles, com 71 triunfos, ao passo que os londrinos venceram em 57 ocasiões.

Autor: Fábio Lima