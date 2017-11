Continuar a ler

Ainda assim, se a fase não é boa, pior acaba por ser o historial entre ambas as equipas, já que em 17 encontros nos Barreiros o Estoril apenas por uma vez venceu, em 2013/14. O mais recente duelo foi já na presente temporada, com uma derrota canarinha (0-1), a 1 de setembro, em duelo da Taça CTT.



Equipa sensação da Liga NOS, atualmente no quinto posto, o Marítimo procura este domingo, diante do Estoril, ampliar o seu impressionante registo caseiro no campeonato, onde não perde desde setembro do ano passado. Moralizados pela boa forma recente, os insulares também têm do seu lado o facto de o adversário não estar a viver propriamente uma fase muito positiva.Último classificado, com apenas 6 pontos em onze jornadas, o Estoril não pontua desde a terceira ronda (venceu dois encontros nessa fase), tendo somado desde então derrotas atrás de derrotas, uma fase que Ivo Vieira, o novo técnico canarinho, tentará inverter.

Autor: Fábio Lima