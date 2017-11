A jornada 15 da liga francesa traz um confronto entre Metz e Marselha, agendado para as 18 horas de quarta-feira. Em campo vão estar duas equipas com objetivos e posições na tabela bem distintos.

A turma da casa é o lanterna-vermelha do campeonato e conquistou apenas quatro pontos em 14 jogos disputados, estando já a 10 da primeira equipa acima da linha de água (Estrasburgo). O Metz detém ainda a pior defesa da prova, a par do Estrasburgo, com 26 golos encaixados, e também o pior ataque, com apenas cinco tentos marcados.

Por seu lado, o Marselha regressou aos triunfos na última ronda, frente ao Guingamp, e ocupa o quinto lugar da tabela, com 28 pontos, apenas a um do Monaco.

Autor: Luís Miroto Simões