Líder destacadíssimo na Ligue 1, ainda sem qualquer derrota (empatou dois duelos), o Paris SG visita este domingo o reduto do campeão Monaco, uma equipa ainda à procura de uma fase consistente, talvez ainda sentindo os efeitos da razia feita no seu plantel, com as saídas de Bernardo Silva ou Kylian Mbappé.Será, então, um duelo entre duas equipas a viver fases distintas, já que ao contrário do Monaco (que foi goleado a meio da semana pelo Leipzig), o Paris SG surge nesta partida na sequência de mais um autêntico festival, com uma goleada por incríveis 7-1 sobre o Celtic. Para mais, nos últimos cinco jogos os pupilos de Unai Emery marcaram 24 golos e sofreram apenas dois. Registo assustador, não...?Refira-se ainda que este será o segundo jogo da temporada entre as duas equipas, sendo que o primeiro sorriu ao Paris, na Supertaça gaulesa, por 2-1.

Autor: Fábio Lima