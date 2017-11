Joga-se na terça-feira a quinta jornada do Grupo G, o mesmo de FC Porto e Besiktas, onde vão atuar ainda Monaco e RB Leipzig. Os franceses recebem os alemães a partir das 19h45, no Principado, num jogo que pode ditar o futuro das duas equipas nas competições europeias.

O Monaco é último classificado, com dois pontos conquistados, estando a dois dos alemães, que ocupam o terceiro lugar. Esta será apenas a segunda vez que as duas equipas vão medir forças, depois do empate a um golo em setembro, na Alemanha.

