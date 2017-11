Moreirense e Feirense medem forças no sábado, às 16 horas, na segunda jornada do Grupo C da Taça CTT. As equipas estão empatadas na tabela, ambas com 1 ponto, pontuação que partilham ainda com V. Guimarães e Oliveirense.

Os cónegos, detentores do troféu, empataram a zero na primeira jornada, na deslocação ao reduto da Oliveirense. Já os fogaceiros jogaram e empataram a um golo em Guimarães, frente ao Vitória.

Na temporada passada, as duas equipas também figuraram no mesmo grupo da competição, e aí a vitória surgiu ao Moreirense, que festejou em Santa Maria da Feira por 2-1. A equipa de Moreira de Cónegos chegaria posteriormente à final e alcançaria o histórico título. As duas equipas já se conhecem bem entre si, uma vez que já disputaram 24 jogos em todas as provas. O equilíbrio é visível na estatística, apesar de um maior número de triunfos do Feirense (9 contra 7, registando-se ainda 8 empates). A sede de vitórias é enorme nas duas formações. Se o Moreirense não vence há três jogos (duas derrotas e um empate), o Feirense também chega ao jogo com duas derrotas consecutivas na bagagem. Veremos se alguém consegue inverter o respetivo cenário.

Autor: Luís Miroto Simões